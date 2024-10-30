Фадеева Лидия Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1913 ст.
Дата смерти19.08.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
12.03.1913 ст.
Она же: https://familio.org/persons/d6151368-60bd-473f-b54e-7fdc94691f33 дата крещения - 12.03.1913 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же д... Показать все
Смерть
19.08.1913 ст.
дата погребения - 20.08.1913 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все