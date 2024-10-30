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Фадеева Лидия Андреевна

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

12.03.1913 ст.

Дата смерти

19.08.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1913 ст.

Отец: Фадеев Андрей Трофимович

Мать: Фадеева (Молькова Малькова) Евдокия Алексеевна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Она же: https://familio.org/persons/d6151368-60bd-473f-b54e-7fdc94691f33 дата крещения - 12.03.1913 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же д... Показать все
Смерть
19.08.1913 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 20.08.1913 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все

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