Фадеева (Молькова Малькова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
08.02.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Она же: https://familio.org/persons/40c8dbec-b4e4-4aa6-b8bc-9eba306ddd52
Бракосочетание
04.02.1911 ст.
поручители по жениху: деревни Борисово крестьяне Иоанн Трофимович Губанов и Илья Трофимович Фадеев, по невесте: деревни Киучер крестьяне Роман Николаевич Щелин и Василий Алексеевич Мольков Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1911 ст.
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Трофимович
Он же: https://familio.org/persons/b1cb1bd1-ebca-42f8-8db8-9b7f4e427698 дата крещения - 27.12.1911 место рождения - дер. Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни К... Показать все
Восприемник
04.10.1912 ст.
Восприемник у Фадеевой Зинаиды Ильиничны
Рождение ребёнка
12.03.1913 ст.
Дочь: Фадеева Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Трофимович
Она же: https://familio.org/persons/d6151368-60bd-473f-b54e-7fdc94691f33 дата крещения - 12.03.1913 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же д... Показать все
Восприемник
31.10.1914 ст.
Восприемник у Молькова Александра Васильевича
Рождение ребёнка
02.04.1918 ст.
Дочь: Фадеева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Трофимович
дата крещения - 03.04.1918 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - ... дома сын гражданина ... Андреевич и девица Мария ... Фадеевы Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Смерть
Неизвестно