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Фадеева Александра Андреевна

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

02.04.1918 ст.

Дата смерти

24.04.1919 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1918 ст.

Отец: Фадеев Андрей Трофимович

Мать: Фадеева (Молькова Малькова) Евдокия Алексеевна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 03.04.1918 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - ... дома сын гражданина ... Андреевич и девица Мария ... Фадеевы Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Смерть
24.04.1919 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 25.04.1919 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - не видно причина - от коклюша Источник: ГАЯО Метрические книги церкви с.Будовское Переславск... Показать все

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