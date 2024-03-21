Фадеева Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1918 ст.
Дата смерти24.04.1919 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
02.04.1918 ст.
дата крещения - 03.04.1918 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - ... дома сын гражданина ... Андреевич и девица Мария ... Фадеевы Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Смерть
24.04.1919 ст.
дата погребения - 25.04.1919 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - не видно причина - от коклюша Источник: ГАЯО Метрические книги церкви с.Будовское Переславск... Показать все