Фадеев Александр Трофимович
Место рождения
Дата рождения12.08.1880 ст.
Дата смерти19.11.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1880 ст.
дата крещения - 13.08.1880 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни бессрочно уволенный рядовой Василий Максимович Источник: ГАЯО Метри... Показать все
Смерть
19.11.1880 ст.
дата погребения - 20.11.1880 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 4 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все