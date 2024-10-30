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Фадеева Евгения Евдокимовна

Место рождения

Сарево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

11.11.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
09.11.1873 ст.

Муж: Фадеев Трофим Фаддеевич

Борисово, Переславский район, Ярославская область
поручители по жениху: села Славитино крестьянин Павел Иванович и деревни Сарева крестьянин Лукьян Никанорович, по невесте: деревни Сарево крестьяне Максим Петрович и Никита Петрович Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1876 ст.

Сын: Фадеев Николай Трофимович

Отец ребёнка: Фадеев Трофим Фаддеевич

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 05.05.1876 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Симеон Фаддеевич и крестьянская девица Авдотья Фадд... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1879 ст.

Сын: Фадеев Георгий Трофимович

Отец ребёнка: Фадеев Трофим Фаддеевич

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 10.04.1879 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - не видно Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда: Будовск... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1880 ст.

Сын: Фадеев Александр Трофимович

Отец ребёнка: Фадеев Трофим Фаддеевич

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 13.08.1880 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни бессрочно уволенный рядовой Василий Максимович Источник: ГАЯО Метри... Показать все
Смерть
11.11.1880 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 13.11.1880 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 24 причина - от горячки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за ... Показать все

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