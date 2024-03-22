Фадеев Николай Трофимович
Место рождения
Дата рождения02.05.1876 ст.
Дата смерти12.05.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
02.05.1876 ст.
дата крещения - 05.05.1876 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Симеон Фаддеевич и крестьянская девица Авдотья Фадд... Показать все
Смерть
12.05.1876 ст.
дата погребения - 13.05.1876 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 10 дней причина - от слабости при рождении Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пере... Показать все