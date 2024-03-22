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Фадеев Николай Трофимович

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

02.05.1876 ст.

Дата смерти

12.05.1876 ст.

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
02.05.1876 ст.

Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич

Мать: Фадеева Евгения Евдокимовна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 05.05.1876 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянский сын Симеон Фаддеевич и крестьянская девица Авдотья Фадд... Показать все
Смерть
12.05.1876 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 13.05.1876 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 10 дней причина - от слабости при рождении Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пере... Показать все

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