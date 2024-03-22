Фадеев Георгий Трофимович
Место рождения
Дата рождения29.01.1889 ст.
Дата смерти06.07.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1889 ст.
Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич
Мать: Фадеева Анна Артемьевна
дата крещения - 30.01.1889 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Борисово крестьянский сын Михаил Иванович Нестеров Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Смерть
06.07.1894 ст.
дата погребения - 08.07.1894 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 лет причина - утонул Источник: ГАЯО Метрические книги цереквей сел Переславского уезда за ... Показать все