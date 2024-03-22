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Фадеев Георгий Трофимович

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

29.01.1889 ст.

Дата смерти

06.07.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
29.01.1889 ст.

Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич

Мать: Фадеева Анна Артемьевна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 30.01.1889 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Борисово крестьянский сын Михаил Иванович Нестеров Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Смерть
06.07.1894 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 08.07.1894 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 лет причина - утонул Источник: ГАЯО Метрические книги цереквей сел Переславского уезда за ... Показать все

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