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Фадеев Илья Трофимович

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

20.07.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1886 ст.

Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич

Мать: Фадеева Анна Артемьевна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Он же: https://familio.org/persons/32165e93-74f6-4bcc-9ef2-9717fbe24e51 дата крещения - 21.07.1886 место рождения - с.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Бори... Показать все
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Жена: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
поручители по жениху: крестьяне деревни Борисово Иоанн Николаевич Барбанов и села Будовского Димитрий Михайлович Плоткин, по невесте: крестьяне сельца Петрищева Николай Кириллович Орлов и деревни Крюк... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.

Сын: Фадеев Михаил Ильич

Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 04.11.1905 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянин Иоанн Трофимович Фадеев Источник: ГАЯО Метрические книги ц... Показать все
Восприемник
06.07.1907 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Восприемник у Фадеева Стефана Симеоновича
Рождение ребёнка
07.08.1907 ст.

Сын: Фадеев Иоанн / Иван Ильич

Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 07.08.1907 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Павел Трофимович Фадеев и крестьянская жена Пелагия Е... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.

Сын: Фадеев Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 18.10.1908 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Андрей Трофимович Фадеев Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1910 ст.

Сын: Фадеев Николай Ильич

Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 21.11.1910 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Крюково Нестеровского прихода крестьянин Иоанн Евдокимович Евдокимов и той ... Показать все
Поручитель
04.02.1911 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Поручитель у Фадеева Андрея Трофимовича
Рождение ребёнка
10.10.1911 ст.

Сын: Фадеев Александр Ильич

Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 11.10.1911 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянские дети Павел Трофимович и Мария Трофимовна Фадеевы Источни... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1912 ст.

Дочь: Фадеева Зинаида Ильинична

Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 06.10.1912 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянская жена Евдокия Алексеевна Фадеева Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1915 ст.

Дочь: (Фадеева) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 18.01.1915 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Николай Феодорович Малов и крестьянская дочь Мария Трофим... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1917 ст.

Сын: Фадеев Василий Ильич

Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Романово, Переславский район, Ярославская область
запись в МК: выд 19/II(неразборчиво) дата крещения - 16.03.1917 место рождения - с.Романово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянский сын деревни Крюково прихода села Не... Показать все
Смерть
Неизвестно

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