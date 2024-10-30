Фадеев Илья Трофимович
Место рождения
Дата рождения20.07.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич
Мать: Фадеева Анна Артемьевна
Сын: Фадеев Михаил Ильич
Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна
Сын: Фадеев Иоанн / Иван Ильич
Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна
Сын: Фадеев Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна
Сын: Фадеев Николай Ильич
Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна
Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна
Дочь: Фадеева Зинаида Ильинична
Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна
Дочь: (Фадеева) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна
Сын: Фадеев Василий Ильич
Мать ребёнка: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна