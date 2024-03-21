(Фадеева) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения17.01.1915 ст.
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.01.1915 ст.
дата крещения - 18.01.1915 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Николай Феодорович Малов и крестьянская дочь Мария Трофим... Показать все
Упоминание
11.09.1950
Запись в МК: выслано св № 247491 II(?)/IX-50
Смерть
После 1950