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(Фадеева) Мария Ильинична

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

17.01.1915 ст.

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1915 ст.

Отец: Фадеев Илья Трофимович

Мать: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 18.01.1915 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Николай Феодорович Малов и крестьянская дочь Мария Трофим... Показать все
Упоминание
11.09.1950
Запись в МК: выслано св № 247491 II(?)/IX-50
Смерть
После 1950

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