Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Евдокимов Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
поручители по жениху: крестьяне деревни Борисово Иоанн Николаевич Барбанов и села Будовского Димитрий Михайлович Плоткин, по невесте: крестьяне сельца Петрищева Николай Кириллович Орлов и деревни Крюк... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.
Сын: Фадеев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович
дата крещения - 04.11.1905 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянин Иоанн Трофимович Фадеев Источник: ГАЯО Метрические книги ц... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1907 ст.
Сын: Фадеев Иоанн / Иван Ильич
Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович
дата крещения - 07.08.1907 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Павел Трофимович Фадеев и крестьянская жена Пелагия Е... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.
Сын: Фадеев Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович
дата крещения - 18.10.1908 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Андрей Трофимович Фадеев Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1910 ст.
Сын: Фадеев Николай Ильич
Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович
дата крещения - 21.11.1910 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Крюково Нестеровского прихода крестьянин Иоанн Евдокимович Евдокимов и той ... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1911 ст.
Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович
дата крещения - 11.10.1911 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянские дети Павел Трофимович и Мария Трофимовна Фадеевы Источни... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1912 ст.
Дочь: Фадеева Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович
дата крещения - 06.10.1912 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянская жена Евдокия Алексеевна Фадеева Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1915 ст.
Дочь: (Фадеева) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович
дата крещения - 18.01.1915 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Николай Феодорович Малов и крестьянская дочь Мария Трофим... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1917 ст.
Сын: Фадеев Василий Ильич
Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович
Романово, Переславский район, Ярославская область
запись в МК: выд 19/II(неразборчиво) дата крещения - 16.03.1917 место рождения - с.Романово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянский сын деревни Крюково прихода села Не... Показать все
Смерть
Неизвестно