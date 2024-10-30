Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Место рождения

Крюково, Смоленская волость, Переславский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Евдокимов Стефан

Мать: не указана

Крюково, Смоленская волость, Переславский уезд
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Муж: Фадеев Илья Трофимович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
поручители по жениху: крестьяне деревни Борисово Иоанн Николаевич Барбанов и села Будовского Димитрий Михайлович Плоткин, по невесте: крестьяне сельца Петрищева Николай Кириллович Орлов и деревни Крюк... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.

Сын: Фадеев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 04.11.1905 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянин Иоанн Трофимович Фадеев Источник: ГАЯО Метрические книги ц... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1907 ст.

Сын: Фадеев Иоанн / Иван Ильич

Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 07.08.1907 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Павел Трофимович Фадеев и крестьянская жена Пелагия Е... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.

Сын: Фадеев Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 18.10.1908 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Андрей Трофимович Фадеев Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1910 ст.

Сын: Фадеев Николай Ильич

Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 21.11.1910 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Крюково Нестеровского прихода крестьянин Иоанн Евдокимович Евдокимов и той ... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1911 ст.

Сын: Фадеев Александр Ильич

Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 11.10.1911 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянские дети Павел Трофимович и Мария Трофимовна Фадеевы Источни... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1912 ст.

Дочь: Фадеева Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 06.10.1912 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянская жена Евдокия Алексеевна Фадеева Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1915 ст.

Дочь: (Фадеева) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 18.01.1915 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Николай Феодорович Малов и крестьянская дочь Мария Трофим... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1917 ст.

Сын: Фадеев Василий Ильич

Отец ребёнка: Фадеев Илья Трофимович

Романово, Переславский район, Ярославская область
запись в МК: выд 19/II(неразборчиво) дата крещения - 16.03.1917 место рождения - с.Романово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянский сын деревни Крюково прихода села Не... Показать все
Смерть
Неизвестно

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