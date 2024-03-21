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Фадеев Александр Ильич

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

10.10.1911 ст.

Дата смерти

21.11.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
10.10.1911 ст.

Отец: Фадеев Илья Трофимович

Мать: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 11.10.1911 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянские дети Павел Трофимович и Мария Трофимовна Фадеевы Источни... Показать все
Смерть
21.11.1911 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 22.11.1911 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все

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