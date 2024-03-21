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Фадеев Николай Ильич

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

20.11.1910 ст.

Дата смерти

03.12.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
20.11.1910 ст.

Отец: Фадеев Илья Трофимович

Мать: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 21.11.1910 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Крюково Нестеровского прихода крестьянин Иоанн Евдокимович Евдокимов и той ... Показать все
Смерть
03.12.1910 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 03.12.1910 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 нед причина - от слабости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все

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