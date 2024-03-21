Фадеев Иоанн / Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения07.08.1907 ст.
Дата смерти28.08.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
07.08.1907 ст.
дата крещения - 07.08.1907 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Павел Трофимович Фадеев и крестьянская жена Пелагия Е... Показать все
Смерть
28.08.1907 ст.
дата погребения - 29.08.1907 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3 нед причина - от слабости при рождении Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пересл... Показать все