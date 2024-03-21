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Фадеев Иоанн / Иван Ильич

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

07.08.1907 ст.

Дата смерти

28.08.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907 ст.

Отец: Фадеев Илья Трофимович

Мать: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 07.08.1907 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Павел Трофимович Фадеев и крестьянская жена Пелагия Е... Показать все
Смерть
28.08.1907 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 29.08.1907 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 3 нед причина - от слабости при рождении Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пересл... Показать все

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