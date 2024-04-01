Евдокимов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Стефан

Евдокимов Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван / Иоанн Степанович / Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Крюково, Смоленская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Фадеева (Евдокимова) Марфа Стефановна / Степановна

Мать ребёнка: не указана

Крюково, Смоленская волость, Переславский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.