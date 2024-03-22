Фадеев Георгий Трофимович
Место рождения
Дата рождения09.04.1879 ст.
Дата смерти25.04.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.04.1879 ст.
дата крещения - 10.04.1879 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - не видно Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда: Будовск... Показать все
Смерть
25.04.1879 ст.
дата погребения - 25.04.1879 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 нед причина - не видно Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда: Б... Показать все