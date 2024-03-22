Фадеева Дария Трофимовна
Место рождения
Дата рождения08.03.1904 ст.
Дата смерти27.02.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1904 ст.
Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич
Мать: Фадеева Анна Артемьевна
дата крещения - 09.03.1904 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянские дети Андрей Трофимович и Анна Трофимовна Фадеевы Источни... Показать все
Смерть
27.02.1905 ст.
дата погребения - 28.02.1905 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 11 мес причина - от коклюша Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все