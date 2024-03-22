Фадеева Дария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФадеева Дария Трофимовна

Фадеева Дария Трофимовна

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

08.03.1904 ст.

Дата смерти

27.02.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1904 ст.

Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич

Мать: Фадеева Анна Артемьевна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 09.03.1904 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянские дети Андрей Трофимович и Анна Трофимовна Фадеевы Источни... Показать все
Смерть
27.02.1905 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 28.02.1905 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 11 мес причина - от коклюша Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.