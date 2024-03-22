(Фадеева) Мария Трофимовна
Место рождения
Дата рождения23.07.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1900 ст.
Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич
Мать: Фадеева Анна Артемьевна
дата крещения - 25.07.1900 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянская дочь Анна Трофимовна Фадеева Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Восприемник
10.10.1911 ст.
Восприемник у Трофимова Александра Ильича
Восприемник
12.03.1913 ст.
Восприемник у Фадеевой Лидии Андреевны
Восприемник
17.01.1915 ст.
Восприемник у Фадеевой Марии Ильиничны
Смерть
Неизвестно