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(Фадеева) Мария Трофимовна

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

23.07.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1900 ст.

Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич

Мать: Фадеева Анна Артемьевна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 25.07.1900 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянская дочь Анна Трофимовна Фадеева Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Восприемник
10.10.1911 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Восприемник у Трофимова Александра Ильича
Восприемник
12.03.1913 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Восприемник у Фадеевой Лидии Андреевны
Восприемник
17.01.1915 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Восприемник у Фадеевой Марии Ильиничны
Смерть
Неизвестно

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