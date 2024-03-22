Фадеев Павел Трофимович
Место рождения
Дата рождения18.06.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.06.1897 ст.
Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич
Мать: Фадеева Анна Артемьевна
дата крещения - 19.06.1897 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын ... Трофимович Фадеев Источник: ГАЯО Метрические кни... Показать все
Восприемник
07.08.1907 ст.
Восприемник у Фадеева Иоанна Ильича
Восприемник
17.10.1908 ст.
Восприемник у Фадеева Иоанна Иоанновича
Восприемник
10.10.1911 ст.
Восприемник у Трофимова Александра Ильича
Восприемник
12.03.1913 ст.
Восприемник у Фадеевой Лидии Андреевны
Смерть
Неизвестно