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Фадеев Павел Трофимович

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

18.06.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1897 ст.

Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич

Мать: Фадеева Анна Артемьевна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 19.06.1897 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын ... Трофимович Фадеев Источник: ГАЯО Метрические кни... Показать все
Восприемник
07.08.1907 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Восприемник у Фадеева Иоанна Ильича
Восприемник
17.10.1908 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Восприемник у Фадеева Иоанна Иоанновича
Восприемник
10.10.1911 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Восприемник у Трофимова Александра Ильича
Восприемник
12.03.1913 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
Восприемник у Фадеевой Лидии Андреевны
Смерть
Неизвестно

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