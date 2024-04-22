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Никита Гаврилов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

08.09.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Гаврила Захаров

Мать: Мария Семенова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
17.09.1826 ст.

Жена: Степанида Федорова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1831 ст.

Сын: Гавриил Никитин

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 18 марта. Графа Мусина Пушкина Брюса, сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова родился сын Гавриил.
Рождение ребёнка
21.10.1833 ст.

Сын: Арсений Никитин

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №37 Двадцать первого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова от первозаконной его жены Стефаниды Феодоровой родился сын Арсений.
Рождение ребёнка
08.06.1838 ст.

Сын: Петр Никитин

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №25 Восьмого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова от первозаконной жены его Степаниды Феодоровой родился сын Петр.
Рождение ребёнка
29.03.1843 ст.

Дочь: Агафья Никитина

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 и 16 Ирина и Агапия. Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного. Восприемниками были: той же... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1843 ст.

Дочь: Ирина Никитина

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 и 16 Ирина и Агапия. Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного. Восприемниками были: той же... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1844 ст.

Дочь: Евпраксия Никитина

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №32 Сельца Хотебцова крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
13.04.1846 ст.

Сын: Егор Никитин

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №18 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
08.05.1849 ст.

Дочь: Лукерья Никитина

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба православного исповедания.
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Николай Никитин

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
08.09.1878 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
10.09.1878 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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