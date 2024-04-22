Никита Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смерти08.09.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1809 ст.
Отец: Гаврила Захаров
Мать: Мария Семенова
Бракосочетание
17.09.1826 ст.
Жена: Степанида Федорова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1831 ст.
Сын: Гавриил Никитин
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Запись №22 18 марта. Графа Мусина Пушкина Брюса, сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова родился сын Гавриил.
Рождение ребёнка
21.10.1833 ст.
Сын: Арсений Никитин
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Запись №37 Двадцать первого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова от первозаконной его жены Стефаниды Феодоровой родился сын Арсений.
Рождение ребёнка
08.06.1838 ст.
Сын: Петр Никитин
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Запись №25 Восьмого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова от первозаконной жены его Степаниды Феодоровой родился сын Петр.
Рождение ребёнка
29.03.1843 ст.
Дочь: Агафья Никитина
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Запись №15 и 16 Ирина и Агапия. Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного. Восприемниками были: той же... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1843 ст.
Дочь: Ирина Никитина
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Запись №15 и 16 Ирина и Агапия. Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного. Восприемниками были: той же... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1844 ст.
Дочь: Евпраксия Никитина
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Запись №32 Сельца Хотебцова крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
13.04.1846 ст.
Сын: Егор Никитин
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Запись №18 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
08.05.1849 ст.
Дочь: Лукерья Никитина
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Запись №16 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба православного исповедания.
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Николай Никитин
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1878 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
10.09.1878 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд