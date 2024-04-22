Николай Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смерти09.01.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Степанида Федорова
Восприемник
23.12.1876 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Степан Егоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1905 ст.
Причина смерти: от рака желудка
Похороны
11.01.1905 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд