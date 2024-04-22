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Николай Никитин

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

09.01.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Восприемник
23.12.1876 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Степан Егоров
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
09.01.1905 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от рака желудка
Похороны
11.01.1905 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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