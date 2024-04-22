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Степанида Федорова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
17.09.1826 ст.

Муж: Никита Гаврилов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1831 ст.

Сын: Гавриил Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 18 марта. Графа Мусина Пушкина Брюса, сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова родился сын Гавриил.
Рождение ребёнка
21.10.1833 ст.

Сын: Арсений Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №37 Двадцать первого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова от первозаконной его жены Стефаниды Феодоровой родился сын Арсений.
Рождение ребёнка
08.06.1838 ст.

Сын: Петр Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №25 Восьмого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова от первозаконной жены его Степаниды Феодоровой родился сын Петр.
Рождение ребёнка
29.03.1843 ст.

Дочь: Агафья Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 и 16 Ирина и Агапия. Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного. Восприемниками были: той же... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1843 ст.

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 и 16 Ирина и Агапия. Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного. Восприемниками были: той же... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1844 ст.

Дочь: Евпраксия Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №32 Сельца Хотебцова крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
13.04.1846 ст.

Сын: Егор Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №18 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
08.05.1849 ст.

Дочь: Лукерья Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба православного исповедания.
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Николай Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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