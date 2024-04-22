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Гавриил Никитин

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.03.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1831 ст.

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 18 марта. Графа Мусина Пушкина Брюса, сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова родился сын Гавриил.
Крещение
19.03.1831 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещением совершал свой приходский священник. Восприемником был брат его Герман Гаврилов, восприемницею той же деревни крестьянина Ильи Якова(влева) жена Праскева Егорова.
Бракосочетание
16.09.1849 ст.

Жена: Евдокия Никифорова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №16 16 Сентября. Той же вотчины Бол(о)говской, сельца Хотебцова, крестьянина Никиты Гаврилова сын Гавриил, православного исповедания, первым браком, 18 лет и той же вотчины, деревни Жолобова к... Показать все
Военная служба
С 1854 ст.
отдан в рекруты
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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