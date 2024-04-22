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Евдокия Никифорова

Место рождения

Жолобово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Муж

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: Никифор Семенов

Мать: Евдокия Ионова

Жолобово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
16.09.1849 ст.

Муж: Гавриил Никитин

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №16 16 Сентября. Той же вотчины Бол(о)говской, сельца Хотебцова, крестьянина Никиты Гаврилова сын Гавриил, православного исповедания, первым браком, 18 лет и той же вотчины, деревни Жолобова к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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