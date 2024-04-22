Евдокия Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.
Отец: Никифор Семенов
Мать: Евдокия Ионова
Бракосочетание
16.09.1849 ст.
Муж: Гавриил Никитин
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №16 16 Сентября. Той же вотчины Бол(о)говской, сельца Хотебцова, крестьянина Никиты Гаврилова сын Гавриил, православного исповедания, первым браком, 18 лет и той же вотчины, деревни Жолобова к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно