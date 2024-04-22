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Арсений Никитин

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.10.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1833 ст.

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №37 Двадцать первого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова от первозаконной его жены Стефаниды Феодоровой родился сын Арсений.
Крещение
22.10.1833 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев Воздвиженский. При крещении были: диакон Гавриил Саввин Поспелов и пономарь Михаил Васильев. Восприемниками были:... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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