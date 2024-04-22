Арсений Никитин
Место рождения
Дата рождения21.10.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1833 ст.
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Степанида Федорова
Запись №37 Двадцать первого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова от первозаконной его жены Стефаниды Феодоровой родился сын Арсений.
Крещение
22.10.1833 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев Воздвиженский. При крещении были: диакон Гавриил Саввин Поспелов и пономарь Михаил Васильев. Восприемниками были:... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно