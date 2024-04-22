Ирина Никитина
Место рождения
Дата рождения29.03.1843 ст.
Дата смерти06.09.1843 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1843 ст.
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Степанида Федорова
Запись №15 и 16 Ирина и Агапия. Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного. Восприемниками были: той же... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.09.1843 ст.
Причина смерти: от колик