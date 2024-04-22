Петр Никитин
Место рождения
Дата рождения08.06.1838 ст.
Дата смерти1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1838 ст.
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Степанида Федорова
Запись №25 Восьмого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова от первозаконной жены его Степаниды Феодоровой родился сын Петр.
Крещение
09.06.1838 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Воспримниками были: той же вотчины и сельца крестьянский сын Иван Дмитриев и того ж сельца крестьянская жена Праскева Егорова. Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856 ст.
Согласно Ревизской сказке 1858 года.