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Петр Никитин

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

08.06.1838 ст.

Дата смерти

1856 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1838 ст.

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №25 Восьмого дня той же вотчины сельца Хотебцова у крестьянина Никиты Гаврилова от первозаконной жены его Степаниды Феодоровой родился сын Петр.
Крещение
09.06.1838 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Воспримниками были: той же вотчины и сельца крестьянский сын Иван Дмитриев и того ж сельца крестьянская жена Праскева Егорова. Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
1856 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Согласно Ревизской сказке 1858 года.
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