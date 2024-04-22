Евпраксия Никитина
Место рождения
Дата рождения26.07.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1844 ст.
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Степанида Федорова
Запись №32 Сельца Хотебцова крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного.
Крещение
27.07.1844 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: брат его Герман Гаврилов и крестьянская дочь девица Матрена Семенова Таинство крещения совершал приходский священник Григорий Васильев с своим причтом
Смерть
Неизвестно