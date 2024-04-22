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Евпраксия Никитина

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.07.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1844 ст.

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №32 Сельца Хотебцова крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного.
Крещение
27.07.1844 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: брат его Герман Гаврилов и крестьянская дочь девица Матрена Семенова Таинство крещения совершал приходский священник Григорий Васильев с своим причтом
Смерть
Неизвестно
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