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Агафья Никитина

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

29.03.1843 ст.

Дата смерти

16.07.1843 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1843 ст.

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Степанида Федорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 и 16 Ирина и Агапия. Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Никита Гаврилов и законная жена его Степанида Феодорова. Оба вероисповедания православного. Восприемниками были: той же... Показать все
Смерть
16.07.1843 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колик
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