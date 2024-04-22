Гаврила Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784 ст.
Дата смерти1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.
Отец: Захар Матвеев
Мать: Ульяна Потапова
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Сын: Никита Гаврилов
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Алексей Гаврилов
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
05.05.1817 ст.
Сын: Герман Гаврилов
Мать ребёнка: Мария Семенова
Запись №23 В сельце Хотебцове у крестьянина Гавриила Захарова родился сын Герман
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Ксения Гаврилова
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Елена Гаврилова
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Михаил Гаврилов
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Дочь: Серафима Гаврилова
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856 ст.