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Гаврила Захаров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1784 ст.

Дата смерти

1856 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1812 г.р.
1817 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.

Отец: Захар Матвеев

Мать: Ульяна Потапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Никита Гаврилов

Мать ребёнка: Мария Семенова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Мария Семенова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1817 ст.

Сын: Герман Гаврилов

Мать ребёнка: Мария Семенова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №23 В сельце Хотебцове у крестьянина Гавриила Захарова родился сын Герман
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Ксения Гаврилова

Мать ребёнка: Мария Семенова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Елена Гаврилова

Мать ребёнка: Мария Семенова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Мария Семенова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Дочь: Серафима Гаврилова

Мать ребёнка: Мария Семенова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Мария Семенова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семенова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
1856 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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