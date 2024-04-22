Ульяна Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Потапова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Макар Захаров

Отец ребёнка: Захар Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Сын: Гаврила Захаров

Отец ребёнка: Захар Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Трифон Захаров

Отец ребёнка: Захар Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Тимофей Захаров

Отец ребёнка: Захар Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Варвара Захарова

Отец ребёнка: Захар Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Семен Захаров

Отец ребёнка: Захар Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Федосия Захарова

Отец ребёнка: Захар Матвеев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Матвеев

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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