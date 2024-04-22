Ульяна Потапова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Макар Захаров
Отец ребёнка: Захар Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Сын: Гаврила Захаров
Отец ребёнка: Захар Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Трифон Захаров
Отец ребёнка: Захар Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Тимофей Захаров
Отец ребёнка: Захар Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Варвара Захарова
Отец ребёнка: Захар Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Семен Захаров
Отец ребёнка: Захар Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Федосия Захарова
Отец ребёнка: Захар Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Матвеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно