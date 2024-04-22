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Семен Захаров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1821 г.р.
1822 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: Захар Матвеев

Мать: Ульяна Потапова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Григорий Семенов

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Николай Семенов

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Аграфена Семенова

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1822 ст.

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): 14 марта 1822 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Симеона Захарова родился сын Иван.
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Дарья Семенова

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Матрена Семенова

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1829 ст.

Дочь: Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №71 18 ноября. Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Семеона Захарова родилась дочь Екатерина.
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Елена Семенова

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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