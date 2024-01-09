Агриппина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиДо 1853 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Григорий Семенов
Отец ребёнка: Семен Захаров
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Николай Семенов
Отец ребёнка: Семен Захаров
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Аграфена Семенова
Отец ребёнка: Семен Захаров
Рождение ребёнка
14.03.1822 ст.
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Захаров
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): 14 марта 1822 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Симеона Захарова родился сын Иван.
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Дарья Семенова
Отец ребёнка: Семен Захаров
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Матрена Семенова
Отец ребёнка: Семен Захаров
Рождение ребёнка
18.11.1829 ст.
Дочь: Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Семен Захаров
Запись №71 18 ноября. Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Семеона Захарова родилась дочь Екатерина.
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Елена Семенова
Отец ребёнка: Семен Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Захаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1853 ст.