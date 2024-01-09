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Агриппина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

До 1853 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1821 г.р.
1822 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Григорий Семенов

Отец ребёнка: Семен Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Николай Семенов

Отец ребёнка: Семен Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Аграфена Семенова

Отец ребёнка: Семен Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1822 ст.

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): 14 марта 1822 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Симеона Захарова родился сын Иван.
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Дарья Семенова

Отец ребёнка: Семен Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Матрена Семенова

Отец ребёнка: Семен Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1829 ст.

Дочь: Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Семен Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №71 18 ноября. Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Семеона Захарова родилась дочь Екатерина.
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Елена Семенова

Отец ребёнка: Семен Захаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Захаров

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1853 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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