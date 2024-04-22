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Екатерина Семенова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.11.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1829 ст.

Отец: Семен Захаров

Мать: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №71 18 ноября. Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Семеона Захарова родилась дочь Екатерина.
Крещение
18.11.1829 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение новорожденной совершал села Полуэктова священник Матвей Матвеев и дьячек Василий Гаврилов Восприемником был Рузский мещанин Федор Федоров. Восприемницею была того ж сельца крестьянская жена ... Показать все
Бракосочетание
13.04.1849 ст.

Муж: Моисей Фомин

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №9 Той же вотчины и сельца Хотебцова крестьянский сын Моисей Фомин, православного исповедания, первым браком, 18 лет и той же вотчины и сельца Хотебцова крестьянина Симеона Захарова дочь девиц... Показать все
Смерть
Неизвестно
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