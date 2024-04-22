Екатерина Семенова
Место рождения
Дата рождения18.11.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
18.11.1829 ст.
Отец: Семен Захаров
Мать: Агриппина Яковлева
Запись №71 18 ноября. Вотчины его сиятельства графа Мусина Пушкина Брюса сельца Хотебцова у крестьянина Семеона Захарова родилась дочь Екатерина.
Крещение
18.11.1829 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение новорожденной совершал села Полуэктова священник Матвей Матвеев и дьячек Василий Гаврилов Восприемником был Рузский мещанин Федор Федоров. Восприемницею была того ж сельца крестьянская жена ... Показать все
Бракосочетание
13.04.1849 ст.
Муж: Моисей Фомин
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №9 Той же вотчины и сельца Хотебцова крестьянский сын Моисей Фомин, православного исповедания, первым браком, 18 лет и той же вотчины и сельца Хотебцова крестьянина Симеона Захарова дочь девиц... Показать все
Смерть
Неизвестно