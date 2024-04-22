Дарья Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: Семен Захаров
Мать: Агриппина Яковлева
Бракосочетание
31.01.1843 ст.
Муж: Семен Владимиров
Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №8 31 января. Деревни Косина вотчины г-жи генеральши Бологовской крестьянина Владимира Стефанова сын Симеон, холостый, православного исповедания, 18 лет и сельца Хотебцова той же вотчины крест... Показать все
Смерть
Неизвестно