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Дарья Семенова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: Семен Захаров

Мать: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
31.01.1843 ст.

Муж: Семен Владимиров

Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №8 31 января. Деревни Косина вотчины г-жи генеральши Бологовской крестьянина Владимира Стефанова сын Симеон, холостый, православного исповедания, 18 лет и сельца Хотебцова той же вотчины крест... Показать все
Смерть
Неизвестно
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