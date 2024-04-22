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Иван Семенов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

14.03.1822 ст.

Дата смерти

02.03.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1822 ст.

Отец: Семен Захаров

Мать: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): 14 марта 1822 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Симеона Захарова родился сын Иван.
Крещение
16.03.1822 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещен 16-го дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Савин Данилов. Оное крещение исправлял священник приходский с причтом
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
02.03.1889 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
04.03.1889 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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