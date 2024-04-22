Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения14.03.1822 ст.
Дата смерти02.03.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1822 ст.
Отец: Семен Захаров
Мать: Агриппина Яковлева
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): 14 марта 1822 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Симеона Захарова родился сын Иван.
Крещение
16.03.1822 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещен 16-го дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Савин Данилов. Оное крещение исправлял священник приходский с причтом
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.1889 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
04.03.1889 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд