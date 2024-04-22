Матрена Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1826 ст.
Отец: Семен Захаров
Мать: Агриппина Яковлева
Бракосочетание
22.01.1847 ст.
Муж: Егор Тимофеев
Казанской Богоматери церковь, с. Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд
Запись №8 22 января. Вотчины г. Бологовской деревни Желобова крестьянин Егор Тимофеев православного вероисповедания вторым браком, 30 лет и той же вотчины сельца Хотебцова крестьянская девка Матрона ... Показать все
Смерть
Неизвестно