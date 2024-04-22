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Матрена Семенова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Семен Захаров

Мать: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
22.01.1847 ст.

Муж: Егор Тимофеев

Казанской Богоматери церковь, с. Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд
Запись №8 22 января. Вотчины г. Бологовской деревни Желобова крестьянин Егор Тимофеев православного вероисповедания вторым браком, 30 лет и той же вотчины сельца Хотебцова крестьянская девка Матрона ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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