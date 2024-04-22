Николай Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смертиДо 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.
Отец: Семен Захаров
Мать: Агриппина Яковлева
Восприемник
15.03.1830 ст.
Алексей Михайлов
Бракосочетание
05.11.1837 ст.
Жена: Мавра Иванова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №27 Того ж дня (5 ноября) той же вотчины Бологовской сельца Хотебцова крестьянина Симеона Захарова сын Николай, холостый (и) той же вотчины деревни Ивонина с крестьянской дочерью девицею Мавро... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1846 ст.
Сын: Григорий Николаев
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Запись №2 Вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
01.01.1849 ст.
Сын: Василий Николаев
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Запись №1 Сельца Хотбецова, вотчины г-жи генеральши Екатерины Васильевны Бол(о)говской, крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Васса Николаева
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858 ст.