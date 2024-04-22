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Николай Семенов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

До 1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: Семен Захаров

Мать: Агриппина Яковлева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Восприемник
15.03.1830 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Алексей Михайлов
Бракосочетание
05.11.1837 ст.

Жена: Мавра Иванова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №27 Того ж дня (5 ноября) той же вотчины Бологовской сельца Хотебцова крестьянина Симеона Захарова сын Николай, холостый (и) той же вотчины деревни Ивонина с крестьянской дочерью девицею Мавро... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1846 ст.

Сын: Григорий Николаев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 Вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
01.01.1849 ст.

Сын: Василий Николаев

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №1 Сельца Хотбецова, вотчины г-жи генеральши Екатерины Васильевны Бол(о)говской, крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Васса Николаева

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1858 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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