Мавра Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Отец: Иван Михайлов
Мать: Акулина Карпова
Бракосочетание
05.11.1837 ст.
Муж: Николай Семенов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №27 Того ж дня (5 ноября) той же вотчины Бологовской сельца Хотебцова крестьянина Симеона Захарова сын Николай, холостый (и) той же вотчины деревни Ивонина с крестьянской дочерью девицею Мавро... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1846 ст.
Сын: Григорий Николаев
Отец ребёнка: Николай Семенов
Запись №2 Вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
01.01.1849 ст.
Сын: Василий Николаев
Отец ребёнка: Николай Семенов
Запись №1 Сельца Хотбецова, вотчины г-жи генеральши Екатерины Васильевны Бол(о)говской, крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Дочь: Васса Германова
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Васса Николаева
Отец ребёнка: Николай Семенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно