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Мавра Иванова

Место рождения

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Иван Михайлов

Мать: Акулина Карпова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
05.11.1837 ст.

Муж: Николай Семенов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №27 Того ж дня (5 ноября) той же вотчины Бологовской сельца Хотебцова крестьянина Симеона Захарова сын Николай, холостый (и) той же вотчины деревни Ивонина с крестьянской дочерью девицею Мавро... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1846 ст.

Сын: Григорий Николаев

Отец ребёнка: Николай Семенов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 Вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного.
Рождение ребёнка
01.01.1849 ст.

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Семенов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №1 Сельца Хотбецова, вотчины г-жи генеральши Екатерины Васильевны Бол(о)говской, крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Дочь: Васса Германова

Отец ребёнка: не указан

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Васса Николаева

Отец ребёнка: Николай Семенов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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