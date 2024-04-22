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Григорий Николаев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

09.01.1846 ст.

Дата смерти

20.08.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1846 ст.

Отец: Николай Семенов

Мать: Мавра Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 Вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного.
Крещение
10.01.1846 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: села Мытников священник Петр Феодоров и крестьянская дочь девица Матрена Семенова Таинство крещения совершал приходский священник Григорий Васильев с дьяконом Гавриилом Поспеловы... Показать все
Бракосочетание
18.09.1863 ст.

Жена: Марфа Степанова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев, православного исповедания, первым браком, 17 лет и 9 месяцев и деревни Селезнева, прихода села Дуброва, крестьянская дочь девица Марфа Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Герасим Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1872 ст.

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №23 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
29.05.1878 ст.

Дочь: Ольга Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
19.08.1880 ст.

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
31.08.1886 ст.

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
18.07.1890 ст.

Сын: Баранов Илья Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Николаева (Степанова!); оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
20.08.1893 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
22.08.1893 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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