Григорий Николаев
Место рождения
Дата рождения09.01.1846 ст.
Дата смерти20.08.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
09.01.1846 ст.
Отец: Николай Семенов
Мать: Мавра Иванова
Запись №2 Вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного.
Крещение
10.01.1846 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: села Мытников священник Петр Феодоров и крестьянская дочь девица Матрена Семенова Таинство крещения совершал приходский священник Григорий Васильев с дьяконом Гавриилом Поспеловы... Показать все
Бракосочетание
18.09.1863 ст.
Жена: Марфа Степанова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев, православного исповедания, первым браком, 17 лет и 9 месяцев и деревни Селезнева, прихода села Дуброва, крестьянская дочь девица Марфа Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Дочь: Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Герасим Григорьев
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
16.09.1872 ст.
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Запись №23 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
29.05.1878 ст.
Дочь: Ольга Григорьева
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
19.08.1880 ст.
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
31.08.1886 ст.
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
18.07.1890 ст.
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Николаева (Степанова!); оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1893 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
22.08.1893 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд