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Баранов Илья Григорьев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.07.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1890 ст.

Отец: Григорий Николаев

Мать: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Николаева (Степанова!); оба они вероисповедания православного
Крещение
19.07.1890 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: того же сельца крестьянин Герасим Григорьев и деревни Волкова крестьянская жена Анна Степанова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с псаломщиком ... Показать все
Бракосочетание
27.01.1912 ст.

Жена: Татьяна Кузьмина

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №7 Рузского уезда, Хотебцовской волости и деревни крестьянский сын Илья Григорьев Баранов; православного вероисповедания; первым браком, 21 год и Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни ... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1913 ст.

Сын: Баранов Иван Ильин

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №11 Деревни Хотебцова крестьянин Илья Григорьев Баранов и законная жена его Татиана Кузьмина; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.

Сын: Баранов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №10 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Илия Григорьев Баранов и законная жена его Татиана Козмина; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
10.12.1915 ст.

Сын: Баранов Петр Ильич

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Илья Григорьев Баранов и законная жена его Татьяна Кузьмина; оба вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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