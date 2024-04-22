Баранов Илья Григорьев
Место рождения
Дата рождения18.07.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
18.07.1890 ст.
Отец: Григорий Николаев
Мать: Марфа Степанова
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Николаева (Степанова!); оба они вероисповедания православного
Крещение
19.07.1890 ст.
Восприемниками были: того же сельца крестьянин Герасим Григорьев и деревни Волкова крестьянская жена Анна Степанова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с псаломщиком ... Показать все
Бракосочетание
27.01.1912 ст.
Жена: Татьяна Кузьмина
Запись №7 Рузского уезда, Хотебцовской волости и деревни крестьянский сын Илья Григорьев Баранов; православного вероисповедания; первым браком, 21 год и Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни ... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1913 ст.
Сын: Баранов Иван Ильин
Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина
Запись №11 Деревни Хотебцова крестьянин Илья Григорьев Баранов и законная жена его Татиана Кузьмина; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина
Запись №10 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Илия Григорьев Баранов и законная жена его Татиана Козмина; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
10.12.1915 ст.
Сын: Баранов Петр Ильич
Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина
Запись №12 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Илья Григорьев Баранов и законная жена его Татьяна Кузьмина; оба вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно