Татьяна Кузьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.
Бракосочетание
27.01.1912 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №7 Рузского уезда, Хотебцовской волости и деревни крестьянский сын Илья Григорьев Баранов; православного вероисповедания; первым браком, 21 год и Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни ... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1913 ст.
Сын: Баранов Иван Ильин
Отец ребёнка: Баранов Илья Григорьев
Запись №11 Деревни Хотебцова крестьянин Илья Григорьев Баранов и законная жена его Татиана Кузьмина; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.
Отец ребёнка: Баранов Илья Григорьев
Запись №10 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Илия Григорьев Баранов и законная жена его Татиана Козмина; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
10.12.1915 ст.
Сын: Баранов Петр Ильич
Отец ребёнка: Баранов Илья Григорьев
Запись №12 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Илья Григорьев Баранов и законная жена его Татьяна Кузьмина; оба вероисповедания православного
Смерть
Неизвестно