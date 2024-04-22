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Татьяна Кузьмина

Место рождения

Ельники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ельники, Рузский, Московская область
Бракосочетание
27.01.1912 ст.

Муж: Баранов Илья Григорьев

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №7 Рузского уезда, Хотебцовской волости и деревни крестьянский сын Илья Григорьев Баранов; православного вероисповедания; первым браком, 21 год и Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни ... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1913 ст.

Сын: Баранов Иван Ильин

Отец ребёнка: Баранов Илья Григорьев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №11 Деревни Хотебцова крестьянин Илья Григорьев Баранов и законная жена его Татиана Кузьмина; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.

Сын: Баранов Алексей Ильич

Отец ребёнка: Баранов Илья Григорьев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №10 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Илия Григорьев Баранов и законная жена его Татиана Козмина; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
10.12.1915 ст.

Сын: Баранов Петр Ильич

Отец ребёнка: Баранов Илья Григорьев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Илья Григорьев Баранов и законная жена его Татьяна Кузьмина; оба вероисповедания православного
Смерть
Неизвестно
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