Баранов Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения01.08.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1914 ст.
Отец: Баранов Илья Григорьев
Мать: Татьяна Кузьмина
Запись №10 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Илия Григорьев Баранов и законная жена его Татиана Козмина; оба вероисповедания православного
Крещение
03.08.1914 ст.
Трехсвятительская, села Полуэктова, церковь, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Волкова, Ащеринской волости, крестьянский сын Иван Кузмин Куренков и деревни Журавлева, Хотебцовской волости, крестьянская девица Марфа Семенова Касягина Таинство крещени... Показать все
Смерть
Неизвестно