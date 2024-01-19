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Баранов Алексей Ильич

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.08.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1914 ст.

Отец: Баранов Илья Григорьев

Мать: Татьяна Кузьмина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №10 Деревни Хотебцова, Хотебцовской волости, крестьянин Илия Григорьев Баранов и законная жена его Татиана Козмина; оба вероисповедания православного
Крещение
03.08.1914 ст.
Трехсвятительская, села Полуэктова, церковь, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Волкова, Ащеринской волости, крестьянский сын Иван Кузмин Куренков и деревни Журавлева, Хотебцовской волости, крестьянская девица Марфа Семенова Касягина Таинство крещени... Показать все
Смерть
Неизвестно
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