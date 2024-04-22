Марфа Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Степан Ильин
Мать: Лукия Федорова
Бракосочетание
18.09.1863 ст.
Муж: Григорий Николаев
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев, православного исповедания, первым браком, 17 лет и 9 месяцев и деревни Селезнева, прихода села Дуброва, крестьянская дочь девица Марфа Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Герасим Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Николаев
Рождение ребёнка
16.09.1872 ст.
Сын: Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Николаев
Запись №23 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
29.05.1878 ст.
Дочь: Ольга Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Николаев
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
19.08.1880 ст.
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Николаев
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
31.08.1886 ст.
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Николаев
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
18.07.1890 ст.
Отец ребёнка: Григорий Николаев
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Николаева (Степанова!); оба они вероисповедания православного
Смерть
Неизвестно