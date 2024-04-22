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Марфа Степанова

Место рождения

Селезнево, Хотебцовская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Степан Ильин

Мать: Лукия Федорова

Селезнево, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
18.09.1863 ст.

Муж: Григорий Николаев

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев, православного исповедания, первым браком, 17 лет и 9 месяцев и деревни Селезнева, прихода села Дуброва, крестьянская дочь девица Марфа Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Николаев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Герасим Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Николаев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1872 ст.

Сын: Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Николаев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №23 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
29.05.1878 ст.

Дочь: Ольга Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Николаев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
19.08.1880 ст.

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Николаев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
31.08.1886 ст.

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Николаев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
18.07.1890 ст.

Сын: Баранов Илья Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Николаев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №16 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Николаева (Степанова!); оба они вероисповедания православного
Смерть
Неизвестно
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