Анна Григорьева
Место рождения
Дата рождения31.08.1886 ст.
Дата смерти19.09.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
31.08.1886 ст.
Отец: Григорий Николаев
Мать: Марфа Степанова
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
31.08.1886 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Волкова крестьянин Иван Никитин и сельца Хотебцова крестьянская жена Анна Андреева Таинство крещения совершал села Полуэктова священник Сергий Воронцов с псаломщиком Васи... Показать все
Смерть
19.09.1886 ст.
От колик
Похороны
21.09.1886 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд