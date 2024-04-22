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Анна Григорьева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

31.08.1886 ст.

Дата смерти

19.09.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1886 ст.

Отец: Григорий Николаев

Мать: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №20 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
31.08.1886 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Волкова крестьянин Иван Никитин и сельца Хотебцова крестьянская жена Анна Андреева Таинство крещения совершал села Полуэктова священник Сергий Воронцов с псаломщиком Васи... Показать все
Смерть
19.09.1886 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
От колик
Похороны
21.09.1886 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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