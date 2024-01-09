Дмитрий Григорьев
Место рождения
Дата рождения16.09.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.09.1872 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Хотебцовской волости волостной писарь, канцелярский служитель, Николай Алексеев Полетаев и сельца Хотебцова крестьянская жена Анна Сергеева Таинство крещения совершал приходский ... Показать все
Рождение
16.09.1872 ст.
Отец: Григорий Николаев
Мать: Марфа Степанова
Запись №23 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно