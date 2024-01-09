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Дмитрий Григорьев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

16.09.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.09.1872 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Хотебцовской волости волостной писарь, канцелярский служитель, Николай Алексеев Полетаев и сельца Хотебцова крестьянская жена Анна Сергеева Таинство крещения совершал приходский ... Показать все
Рождение
16.09.1872 ст.

Отец: Григорий Николаев

Мать: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №23 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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