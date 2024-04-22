Ольга Григорьева
Место рождения
Дата рождения29.05.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1878 ст.
Отец: Григорий Николаев
Мать: Марфа Степанова
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
30.05.1878 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Новой крестьянин Кирилл Адрианов и сельца Хотебцова крестьянская жена вдова Васса Николаева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном ... Показать все
Бракосочетание
30.06.1896 ст.
Муж: Кузьма Родионов
Спаское, Орешковская волость, Рузский уезд
Запись №8 Рузского уезда, Орешковской волости, деревни Волковой крестьянский сын Косма Иродионов, православного исповедания, первым браком, 19 лет и того же уезда, Хотебцовской волости, сельца Хотебц... Показать все
Смерть
Неизвестно