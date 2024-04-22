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Ольга Григорьева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

29.05.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1878 ст.

Отец: Григорий Николаев

Мать: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
30.05.1878 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Новой крестьянин Кирилл Адрианов и сельца Хотебцова крестьянская жена вдова Васса Николаева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном ... Показать все
Бракосочетание
30.06.1896 ст.

Муж: Кузьма Родионов

Спаское, Орешковская волость, Рузский уезд
Запись №8 Рузского уезда, Орешковской волости, деревни Волковой крестьянский сын Косма Иродионов, православного исповедания, первым браком, 19 лет и того же уезда, Хотебцовской волости, сельца Хотебц... Показать все
Смерть
Неизвестно
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