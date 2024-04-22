Кузьма Родионов
Место рождения
Дата рождения30.10.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
30.10.1876 ст.
Запись №39 Деревни Волковой крестьянин Иродион Феодоров и законная жена его Евгения Иванова; оба православного исповедания
Крещение
31.10.1876 ст.
Восприемниками были: деревни Вишенок солдат Федор Александров и деревни Ремянниц крестьянская дочь девица Мелания Иванова Таинство крещения совершал священник Петр Соловьев с дьячком Матвеем Зориным
Бракосочетание
30.06.1896 ст.
Жена: Ольга Григорьева
Запись №8 Рузского уезда, Орешковской волости, деревни Волковой крестьянский сын Косма Иродионов, православного исповедания, первым браком, 19 лет и того же уезда, Хотебцовской волости, сельца Хотебц... Показать все
Смерть
Неизвестно