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Кузьма Родионов

Место рождения

Волково, Рузский, Московская область

Дата рождения

30.10.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Рузский, Московская область
Запись №39 Деревни Волковой крестьянин Иродион Феодоров и законная жена его Евгения Иванова; оба православного исповедания
Крещение
31.10.1876 ст.
Спаское, Орешковская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Вишенок солдат Федор Александров и деревни Ремянниц крестьянская дочь девица Мелания Иванова Таинство крещения совершал священник Петр Соловьев с дьячком Матвеем Зориным
Бракосочетание
30.06.1896 ст.

Жена: Ольга Григорьева

Спаское, Орешковская волость, Рузский уезд
Запись №8 Рузского уезда, Орешковской волости, деревни Волковой крестьянский сын Косма Иродионов, православного исповедания, первым браком, 19 лет и того же уезда, Хотебцовской волости, сельца Хотебц... Показать все
Смерть
Неизвестно
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