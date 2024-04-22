Андрей (Адриан) Григорьев
Место рождения
Дата рождения19.08.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1880 ст.
Отец: Григорий Николаев
Мать: Марфа Степанова
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
20.08.1880 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Селезнева крестьянин Кузьма Степанов и той же деревни крестьянская девица Анна Степанова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с пономарем Николаем... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно