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Андрей (Адриан) Григорьев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.08.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1880 ст.

Отец: Григорий Николаев

Мать: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Григорий Николаев и законная жена его Марфа Стефанова; оба они вероисповедания православного
Крещение
20.08.1880 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Селезнева крестьянин Кузьма Степанов и той же деревни крестьянская девица Анна Степанова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с пономарем Николаем... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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