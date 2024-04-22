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Герасим Григорьев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: Григорий Николаев

Мать: Марфа Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Восприемник
19.07.1890 ст.
Илья Григорьев
Бракосочетание
17.05.1892 ст.

Жена: Анна Федорова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №10 Сельца Хотебцова крестьянина Григория Николаева сын Герасим Григорьев, православного вероисповедания, первым браком, 22 года и прихода села Лужков, Николаевской церкви, деревни Филатова, к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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