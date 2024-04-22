Герасим Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: Григорий Николаев
Мать: Марфа Степанова
Восприемник
19.07.1890 ст.
Илья Григорьев
Бракосочетание
17.05.1892 ст.
Жена: Анна Федорова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №10 Сельца Хотебцова крестьянина Григория Николаева сын Герасим Григорьев, православного вероисповедания, первым браком, 22 года и прихода села Лужков, Николаевской церкви, деревни Филатова, к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно