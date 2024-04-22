Василий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Николаев

Василий Николаев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.01.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Жена

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1849 ст.

Отец: Николай Семенов

Мать: Мавра Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №1 Сельца Хотбецова, вотчины г-жи генеральши Екатерины Васильевны Бол(о)говской, крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного
Крещение
02.01.1849 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же вотчины и сельца крестьянин Петр Макаров и деревни Косина крестьянская жена Дария Семенова Таинство крещения совершал приходский священник Григорий Васильев и пономарь Анд... Показать все
Бракосочетание
08.01.1878 ст.

Жена: Анна Андреева

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №1 8 Января. Сельца Хотебцова крестьянин Василий Николаев, православного вероисповедания, вторым браком, 28 лет и прихода села Покровского, деревни Новой, крестьянская жена-вдова Анна Андреева... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1878 ст.

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Анна Андреева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №31 Сельца Хотебцова крестьянин Василий Николаев и законная жена его Анна Андреева; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close