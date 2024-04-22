Василий Николаев
Место рождения
Дата рождения01.01.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.01.1849 ст.
Отец: Николай Семенов
Мать: Мавра Иванова
Запись №1 Сельца Хотбецова, вотчины г-жи генеральши Екатерины Васильевны Бол(о)говской, крестьянин Николай Семенов и законная жена его Мавра Иванова. Оба вероисповедания православного
Крещение
02.01.1849 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же вотчины и сельца крестьянин Петр Макаров и деревни Косина крестьянская жена Дария Семенова Таинство крещения совершал приходский священник Григорий Васильев и пономарь Анд... Показать все
Бракосочетание
08.01.1878 ст.
Жена: Анна Андреева
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №1 8 Января. Сельца Хотебцова крестьянин Василий Николаев, православного вероисповедания, вторым браком, 28 лет и прихода села Покровского, деревни Новой, крестьянская жена-вдова Анна Андреева... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1878 ст.
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Анна Андреева
Запись №31 Сельца Хотебцова крестьянин Василий Николаев и законная жена его Анна Андреева; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно